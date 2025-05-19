«Получение столь значимой награды для меня — большая честь и радость. К сожалению, мой визит сюда последовал за печальным событием — вчера в Курске мы простились с нашим боевым товарищем, известным ополченцем из Суджи, который спас жизни более 400 человек, включая пожилых людей и детей, после захвата Суджи украинскими вооруженными силами.
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