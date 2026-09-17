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Стали известны люди, кому Клычков доверит предложить ему будущих мэров

Стали известны люди, кому Клычков доверит предложить ему будущих мэров

Губернатор Орловской области Андрей Клычков создал комиссию по отбору кандидатов на должности глав муниципалитетов.

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