Еще один самолет Jeju Air столкнулся с проблемой при посадке

Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air, вылетевший из сеульского аэропорта Кимпхо в Чеджу в понедельник, столкнулся с проблемой с шасси и был вынужден вернуться в аэропорт Кимпхо вскоре после вылета.