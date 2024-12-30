Еще один самолет Jeju Air столкнулся с проблемой при посадке

Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air, вылетевший из сеульского аэропорта Кимпхо в Чеджу в понедельник, столкнулся с проблемой с шасси и был вынужден вернуться в аэропорт Кимпхо вскоре после вылета.
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