Глава РАО заявила, что корректировку платного приема в вузы уже обсуждают

Экспертное сообщество начало обсуждать возможную корректировку платного приема в вузы для обучения специальностям, на которые нет спроса, заявила глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева 17 марта РИА Новости.
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