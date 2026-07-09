💉17 тысяч жителей Крыма сдали кровь с начала года 17 тысяч крымчан стали донорами с начала года. Врачи отмечают: поток добровольцев в Центре крови традиционно снизился.
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💉17 тысяч жителей Крыма сдали кровь с начала года 17 тысяч крымчан стали донорами с начала года. Врачи отмечают: поток добровольцев в Центре крови традиционно снизился.