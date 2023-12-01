Сын Сороса договорился с Украиной о захоронении химотходов в стране

Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена.
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