Страх и ненависть на заправках Велосипедобритании

"Пульс Планеты"РаботаСтрах и ненависть на заправках ВелосипедобританииРаботники автозаправочных станций подверглись жестокому обращению из-за топливного кризиса 1 октября 2021 г.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevНа заправках Мелкобритании не страх и ненависть, а элементарная паника.КГКто ГдеИ вот у этой нации надо учиться как жить? Это просто свора бандитов, которые играют в джентльменов, пока получается грабить другие страны. А как только куска не хватает им, вылазит звериное нутро.Николай ТитовДа, такая вот страна, эта Англия. Малюсенькая, население тем не менее под 80 миллионов, нет там никаких ресурсов, ни нефти, ни газа ни леса, уголь когда-то был но и тот уже наверное весь выкопали. И тем не менее - бюджет Великобритании в трое превышает Российский, есть атомное оружие, подводный флот и авиация. Они могут себе позволить безнаказанно плавать в территориальных водах РФ и ничего им за это не было. Такая вот страна, эта Великобритания.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... бля -а-а, и что их теперь пожалеть нужно???Комментировать
Свежие комментарии