SIPRI: РФ впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений

commons.wikimedia.org Франция впервые обошла Россию и стала вторым по величине экспортером оружия в мире после США в период с 2019 по 2023 годы, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
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