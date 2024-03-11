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SIPRI: РФ впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений

SIPRI: РФ впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений

commons.wikimedia.org Франция впервые обошла Россию и стала вторым по величине экспортером оружия в мире после США в период с 2019 по 2023 годы, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

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