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9-летнюю девочку избили сверстники: Бастрыкин потребовал доклад

9-летнюю девочку избили сверстники: Бастрыкин потребовал доклад

Следователи организовали доследственную проверку по факту избиения сверстниками девочки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки инцидента, при котором от рук нескольких подростков пострадала 9-летняя девочка.

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