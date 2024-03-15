9-летнюю девочку избили сверстники: Бастрыкин потребовал доклад

Следователи организовали доследственную проверку по факту избиения сверстниками девочки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки инцидента, при котором от рук нескольких подростков пострадала 9-летняя девочка.
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