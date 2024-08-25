И с «Чистого листа»: фестиваль в Калининграде назвал победителей

На берегу Балтийского моря в Калининграде 25 августа завершился XII российский фестиваль «Короче». Он стал длиннее на два дня, чем раньше, прирос программой полного метра и девятью внеконкурсными секциями.
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