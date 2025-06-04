Ученые разгадали причину таинственных сейсмических сигналов после мегацунами в Гренландии

В 2023 году в Гренландии произошел огромный оползень, вызвавший мегацунами во фьорде Диксон. Хотя никто не пострадал, это событие породило загадочные сейсмические сигналы, которые озадачили ученых по всему миру, поскольку они не знали, откуда исходит этот странно ритмичный грохот.
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