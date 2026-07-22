Пожилая женщина утонула в море на Сахалине

В Холмском районе следователи проводят проверку после гибели 67-летней местной жительницы. Тело женщины с признаками утопления обнаружилиВ Холмском районе следователи проводят проверку после гибели 67-летней местной жительницы.
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