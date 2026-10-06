"Пятый канал" рассказал, как отличить натуральный мед от фальсификата

Мед в красивой банке не всегда бывает натуральным и безопасным. Особенно тревожная история — так называемый пьяный мед, который якобы делают в Непале, но он может вызывать отравление, сообщает программа «Страна советов» на «Пятом канале».
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