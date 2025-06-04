Два ремня вместо одного: новый взгляд на старый тренд

Когда только начинал развиваться тренд на многослойные аксессуары с использованием различных длин, материалов и стилистических направлений, можно было предположить, что вскоре это направление затронет и другие виды украшений.
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