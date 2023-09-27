Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого он подчеркнул необходимость гарантий безопасности для жителей Нагорного Карабаха и защиты их прав.
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