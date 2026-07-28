Россия и Китай начали обсуждать бессрочное введение безвизового режима

Текущий безвиз продлится до 31 декабря 2027 года Россия и Китай обсуждают закрепление безвизовых поездок граждан на бессрочной основе, рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.
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