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Россия и Китай начали обсуждать бессрочное введение безвизового режима

Россия и Китай начали обсуждать бессрочное введение безвизового режима

Текущий безвиз продлится до 31 декабря 2027 года Россия и Китай обсуждают закрепление безвизовых поездок граждан на бессрочной основе, рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.

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