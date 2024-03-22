Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Ed
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Один из главных кандидатов на выход?

Один из главных кандидатов на выход?

Российские школы начнут адаптировать под детей мигрантов – министр просвещения РФ Кравцов Сергей Изначально в госдуме предложили ввести экзамен для детей мигрантов на знание русского языка, и в случае его несдачи запрещать детям мигрантов поступать в российские школы.

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