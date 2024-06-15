«Может вообще не заиграть». Наумов выказал сомнения об игре Глушенкова в «Зените»

И назвал переезд в Петербург большим риском Николай Наумов, который является экс-владельцем «Локомотива», прокомментировал информацию о потенциально возможном переходе лидера столичного коллектива Максима Глушенкова в петербургский клуб.
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