«Тумба» – звучное имя стадиона ПАОК. Строить помогали фанаты после работы, землю выкупали у министерства обороны

Дом Чалова и Оздоева. У арены ПАОК одно из самых оригинальных названий в футболе – «Тумба». Официально это «ПАОК Стэдиум», у болельщиков есть еще несколько версий – «храм» или «черный ад» (из-за фанатов команды и враждебной атмосферы для гостей).
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