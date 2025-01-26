«Тумба» – звучное имя стадиона ПАОК. Строить помогали фанаты после работы, землю выкупали у министерства обороны

Дом Чалова и Оздоева. У арены ПАОК одно из самых оригинальных названий в футболе – «Тумба». Официально это «ПАОК Стэдиум», у болельщиков есть еще несколько версий – «храм» или «черный ад» (из-за фанатов команды и враждебной атмосферы для гостей).