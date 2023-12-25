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Китай

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Председатель ПК ВСНП подчеркнул необходимость глубокого изучения важных идей Си Цзиньпина о поддержании и совершенствовании системы собраний народных представителей

Пекин, 24 декабря /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи подчеркнул необходимость тщательного изучения и воплощения в жизнь важных идей генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о поддержании и совершенствовании системы собраний народных представителей.

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