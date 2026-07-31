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Алаев: «От старта сезона очень хорошие впечатления. Не обсуждаем и, надеюсь, не будем обсуждать судейство»

Алаев: «От старта сезона очень хорошие впечатления. Не обсуждаем и, надеюсь, не будем обсуждать судейство»

Президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился впечатлениями от старта сезона.Президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился впечатлениями от старта сезона.

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