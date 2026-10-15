Кроме того, Холанн стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки — 60-й гол он забил в возрасте 26 лет и 85 дней, опередив Месси на один день.
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