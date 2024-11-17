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Царьград

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Снег и солнце: синоптики рассказали, какой будет наступающая неделя в Челябинске

Снег и солнце: синоптики рассказали, какой будет наступающая неделя в Челябинске

Северо-Атлантические циклоны несут тепло на Южный Урал. Как долго оно простоит?Циклоны из Северной Атлантики продолжают двигаться вдоль арктического побережья России на восток.

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