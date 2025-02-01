Сенатор Перминов назвал неонацизмом призыв повторить блокаду Ленинграда

Публичный призыв чешского политика Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда ставит ее в один ряд с военными преступниками, которым в соответствии с законодательством России грозит до 20 лет лишения свободы.
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