С Овсянниковой все кончено? Киркоров вышел в свет с новой девушкой

Премия журнала “ОК!” оказалась богатой на пикантные события. Вот певец Филипп Бедросович, например, поразил публику выходом в свет с новой спутницей, которая, по всей видимости, отняла все его внимание на вечер, ведь он даже не захотел тратить драгоценные минуты на излюбленные беседы со СМИ.