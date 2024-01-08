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Закон и Порядок

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Глобалисты и ООН готовят нам цифровой концлагерь. Запустят в 2030 году

Глобалисты и ООН готовят нам цифровой концлагерь. Запустят в 2030 году

Они это планируют к 2030 -му году. Мировые глобалистские структуры готовят повсеместное создание так называемой цифровой общественной инфраструктуры, которая поставит под контроль всё человечество и станет инструментом подавления свободной воли каждого.

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Комментарии
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Наталия
О этот &quot;дивный новый мир&quot;! Ничего нового глобалисты не придумали. Все это давно описано и предсказано в романах- антиутопиях Замятина, Оруэлла, Хаксли и позже - у Ефремова.
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15 час.

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