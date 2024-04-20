Информация к размышлению

Не только у нас жгут заводы и атакуют железную дорогу. В США тоже это происходит постоянно Юрий Кот Мы уже привыкли, что враг нас постоянно обманывает, атакует и вредит нам, а мы все такие белые и пушистые.
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