Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Информация к размышлению

Информация к размышлению

Не только у нас жгут заводы и атакуют железную дорогу. В США тоже это происходит постоянно Юрий Кот Мы уже привыкли, что враг нас постоянно обманывает, атакует и вредит нам, а мы все такие белые и пушистые.

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