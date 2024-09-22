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Царьград

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Мать умерших после ужина с пельменями детей готовилась родить пятого ребёнка

Мать умерших после ужина с пельменями детей готовилась родить пятого ребёнка

Женщина попала в больницу с признаками отравления, будучи на девятом месяце беременности. Что именно послужило причиной трагедии, пока не понятно.

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