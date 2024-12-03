Курс доллара – 107. Какие перспективы у рубля в 2025 году? Практические советы валютным инвесторам.21 ноября, после того, как США расширили блокирующие санкции на Газпромбанк и еще более 50 российских банков, девальвация рубля ускорилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии