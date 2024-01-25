Россиянку вызвали в полицию после жалобы на переодетого в Снегурочку школьника

Перед этим губернатор региона жестко прокомментировал действия женщины Жительницу Забайкалья, которая пожаловалась на переодевшегося в Снегурочку школьника, вызвали в полицию, сообщает Telegram-канал News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии