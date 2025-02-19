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Новостройка со скидкой: застройщики привлекают клиентов снижая цены

Новостройка со скидкой: застройщики привлекают клиентов снижая цены

Застройщики начали продавать квартиры со скидками. Рассказываем, как изменились цены на новые квартиры, и в чём подвох, по мнению эксперта.

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