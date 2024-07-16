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Царьград

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Врач назвала продукты, которые гробят здоровье исподтишка

Врач назвала продукты, которые гробят здоровье исподтишка

Заможняя перечислила продукты, убивающие печень. Подробнее об этом рассказали "Пруфы"На здоровье печени негативно влияет не только алкоголь, но и многие продукты.

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