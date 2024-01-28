Эффективный способ борьбы с головной болью, о котором мало кто знает

Практически у всех людей время от времени возникает головная боль. У кого-то она бывает настолько редко, что человек с трудом может вспомнить последний раз, когда она его беспокоила, а у кого-то это постоянное состояние, сообщает Pensnews.
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