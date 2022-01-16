smi.media

356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Ну-ну,вот когда Турция поставит Азербайджан на четвереньки,посмотрим где братушек искать будут!Братство Анкары и...
  • zygmund nedialkow
    Если Китаю не удастся остановить эпидемию, это будет свидетельствовать о заброске.Штамм коронавирус...
  • Инкогнито Инкогнито
    Бля... Выдра в лесу покрасивее будет.... Это ещё один педик перешитый?Министр обороны Н...

На Алтае выявили 25 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе (9 новых носителей).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх