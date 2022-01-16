На Алтае выявили 25 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе (9 новых носителей).