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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков нанес три удара, пасовал с точностью 87% и отдал предголевую передачу в дебютном матче за «Галатасарай»

Алексей Батраков не смог отличиться в первом матче за « Галатасарай ». Полузащитник сборной России дебютировал в чемпионате Турции в игре против « Гезтепе » в 3-м туре.

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