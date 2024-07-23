Американский минивэн Honda Odyssey обновлен во второй раз[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Минивэн Honda Odyssey пятого поколения выпускается в США с 2017 года, однако новое поколение пока не предвидится.
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