U.S. Shale Producers Lose Bid to Kill Oil Price-Fixing Case

A federal judge has allowed antitrust lawsuits accusing some of the biggest U.S. shale producers of coordinating production cuts to keep oil and fuel prices higher to proceed.
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