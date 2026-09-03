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Аргументы и Факты

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Над Орловской областью за ночь уничтожили 27 беспилотников ВСУ

Над Орловской областью за ночь уничтожили 27 беспилотников ВСУ

Над территорией Орловской области минувшей ночью были уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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