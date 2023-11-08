Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан AlexCoderРазговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан AlexCoder Лидер планирует провести беседу “по горячим следам” В предстоящий четверг, 9 ноября, Владимир Путин впервые за долгое время посетит Казахстан.