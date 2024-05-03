Туристку из Казани выгнали из бутика Gucci в Турции без объяснения причин. Об этом она рассказала порталу 116.
Россиянку выгнали из бутика Gucci в Стамбуле без объяснения причин
Комментарии
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Алатырка
Не хрен в эту Турцию переться. Они вас терпят в глаза за деньги, а за глаза ненавидят.
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17 час.
Александр Лагуткин
Так куда россиянину "переться"? В Сочи и Анапе армянская мафия, оккупировавшая всё побережье ещё хуже и наглее.
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16 час.
swetlana werwein
заСочи не скажу. а Анапа, если кто не любит сам нарываться,благодать. какое отношение к вашему отдыху имеет армянская мафия. Анапа это исторически место поселения армян и уж лучше, чем хамы и пьяные, которые приезжают нажраться и потрахаться. Кто там живет не будут гадить.
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15 час.
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