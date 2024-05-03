Россиянку выгнали из бутика Gucci в Стамбуле без объяснения причин

Не хрен в эту Турцию переться. Они вас терпят в глаза за деньги, а за глаза ненавидят.

Так куда россиянину "переться"? В Сочи и Анапе армянская мафия, оккупировавшая всё побережье ещё хуже и наглее.

swetlana werwein

заСочи не скажу. а Анапа, если кто не любит сам нарываться,благодать. какое отношение к вашему отдыху имеет армянская мафия. Анапа это исторически место поселения армян и уж лучше, чем хамы и пьяные, которые приезжают нажраться и потрахаться. Кто там живет не будут гадить.