Молодых африканских агрономов, обучавшихся в России, встречали на родине как космонавтов

Студентов из Ганы, учившихся агрономии в России, встречали на родине с ликованием. Об этом председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева рассказала на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Когда они прилетели, встречали их, как Юрия Гагарина.
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