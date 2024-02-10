Путин назвал приоритетом работу дипломатов с СНГ и упрочение связей в ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие сотрудничества с государствами — членами СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается приоритетом для российских дипломатических работников.
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