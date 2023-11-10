Как жили в СССР на 150 рублей

tsan tsan

Автор , видимо, готовится стать писателем-фантастом . Интересно, он бы мог с его воображением ответить на простой вопрос - если всё так было прекрасно в СССР, то почему он в одночасье рухнул и рассыпался как карточный домик ? почему никто из тех живущих счастливо людей не ударил пальцем о палец в защиту своей счастливой жизни ? Никто , кроме капитан-лейтенанта Остапенко, земля ему пухом и вечная слава, который в октябре 1993 года всего с двумя десятками матросов-добровольцев из роты охраны "Аналитического центра ВМФ СССР" отправился из Ногинска в Москву на помощь защитникам Верховного Совета , попал в засаду перешедшего на сторону Ельцина ОМОН и погиб.