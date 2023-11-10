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Как жили в СССР на 150 рублей

Как жили в СССР на 150 рублей

То, что в СССР жили на 130 или на 150 рублей в месяц, в последнее время превращается в аксиому. Поколения, которые все помнят сами, потихоньку уходят, а те, что моложе, часто не утруждаются проверкой фактов.

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Комментарии
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tsan tsan
Автор , видимо, готовится стать писателем-фантастом . Интересно, он бы мог с его воображением ответить на простой вопрос - если всё так было прекрасно в СССР, то почему он в одночасье рухнул и рассыпался как карточный домик ? почему никто из тех живущих счастливо людей не ударил пальцем о палец в защиту своей счастливой жизни ? Никто , кроме капитан-лейтенанта Остапенко, земля ему пухом и вечная слава, который в октябре 1993 года всего с двумя десятками матросов-добровольцев из роты охраны &quot;Аналитического центра ВМФ СССР&quot; отправился из Ногинска  в Москву на помощь защитникам Верховного Совета , попал в засаду перешедшего на сторону Ельцина ОМОН и погиб.
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14 час.
ольга
Мы же провели  референдум по сохранению СССР. Откуда мы знали, что нас обманывают? Какие обещания  прекрасные шли!Какой капитализм? Да вы что. О нем и слова не говорили.
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14 час.
Александр Стародубцев
Автор немного лукавит или не договаривает. Врабочих специальностях 7 разряды и выше были отменены еще в конце 70 годов, человек с высшим образованием работать рабочим в СССР не имел права, любой начальник отдела кадров при оформлении рабочим человека с вышкой мог получить статью. Запись о вышке ставилась в трудовую книжку.
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3 час.

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