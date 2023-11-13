НАТО признает затяжность и дороговизну украинского наступления

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу BTV признал, что украинское наступление на Донбасс идет медленнее, чем ожидалось, и ставит Киев перед трудным выбором между военной победой и сохранением человеческого потенциала.
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