НАТО признает затяжность и дороговизну украинского наступления

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу BTV признал, что украинское наступление на Донбасс идет медленнее, чем ожидалось, и ставит Киев перед трудным выбором между военной победой и сохранением человеческого потенциала.