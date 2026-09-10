Индекс промышленного производства в Петербурге составил 106,6 процента

За семь месяцев 2026 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 106,6%. В городе работают свыше 860 крупных и средних предприятий сектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство
- Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда
- «Патриотизм» по прейскуранту? Почему домашний арест для очередного проворовавшегося экс-чиновника — это не наказание, а скорее привилегия
Свежие комментарии
- A Эксперт Гринькова...
- «Хлоп» значит «ра...
- Вахта: за красивы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым