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Аргументы недели

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Индекс промышленного производства в Петербурге составил 106,6 процента

Индекс промышленного производства в Петербурге составил 106,6 процента

За семь месяцев 2026 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 106,6%. В городе работают свыше 860 крупных и средних предприятий сектора.

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