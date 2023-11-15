Finam
НовостиСтатьиФинансы ОблигацииМировые рынки АналитикаComonWhoTrades
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Finam

3 773 подписчика

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Вывод - значит в США всё не так уж всё плохо, как нам пытаются представить.Лучше ожиданий. В...
  • Лариса Поплавская
    Эта статья говорит о бессилии  Росии, что-либо сделать в сложившейся ситуации. На нас наплевали растерли.  Они видите...В ближайшее время...
  • петр кузнецов
    опять с протянутой рукой,может надо начинать думать как самим решать вопросы с оплатой дело то долгое....Россия призвала З...

Глобальный рынок алмазов ожидает трансформация

Глобальный рынок алмазов ожидает трансформацияМеждународный гигант De Beers не намерен менять свой план по добыче алмазов на 2023 год, который составляет 30-33 млн карат, поскольку его руководство уверено в позитивных долгосрочных перспективах мирового рынка драгоценных камней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх