Глобальный рынок алмазов ожидает трансформация

Глобальный рынок алмазов ожидает трансформацияМеждународный гигант De Beers не намерен менять свой план по добыче алмазов на 2023 год, который составляет 30-33 млн карат, поскольку его руководство уверено в позитивных долгосрочных перспективах мирового рынка драгоценных камней.