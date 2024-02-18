Театр абсурда
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Театр абсурда

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Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова

Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова

ИА Новороссия "Донецкие дают Киркорову шанс". "Поездка на Донбасс прежде всего нужна для самого певца и изменения его мировоззрения".

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Это дерьмо...филя...Не осознал ничего...А просто решил ещё раз попиариться...но уже на Донбасе....МРАЗЬ он...НЕТ ЭТОМУ ДЕРЬМУ ВЕРЫ только омерзение даже к таким поступкам...Где на коробках написано КОРОЛЬ.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
К ДЕНЬГАМ У НЕГО И К ЖЕЛАНИЮ НРАВИТСЯ ЛЮБОВЬ...И РОССИЯ ДЛЯ НЕГО КОРМУШКА.
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15 час.
Olegus
С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных» генералиссимус А.В. Суворов
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