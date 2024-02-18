Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова

Вадим Скоробогатов Это дерьмо...филя...Не осознал ничего...А просто решил ещё раз попиариться...но уже на Донбасе....МРАЗЬ он...НЕТ ЭТОМУ ДЕРЬМУ ВЕРЫ только омерзение даже к таким поступкам...Где на коробках написано КОРОЛЬ.

ВС Вадим Скоробогатов К ДЕНЬГАМ У НЕГО И К ЖЕЛАНИЮ НРАВИТСЯ ЛЮБОВЬ...И РОССИЯ ДЛЯ НЕГО КОРМУШКА.