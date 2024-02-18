ИА Новороссия "Донецкие дают Киркорову шанс". "Поездка на Донбасс прежде всего нужна для самого певца и изменения его мировоззрения".
Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Это дерьмо...филя...Не осознал ничего...А просто решил ещё раз попиариться...но уже на Донбасе....МРАЗЬ он...НЕТ ЭТОМУ ДЕРЬМУ ВЕРЫ только омерзение даже к таким поступкам...Где на коробках написано КОРОЛЬ.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
К ДЕНЬГАМ У НЕГО И К ЖЕЛАНИЮ НРАВИТСЯ ЛЮБОВЬ...И РОССИЯ ДЛЯ НЕГО КОРМУШКА.
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15 час.
Olegus
С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных» генералиссимус А.В. Суворов
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13 час.
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