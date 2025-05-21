В Саратовской области стартовал XII спортивно-туристский лагерь «Туриада»

Фото: пресс-служба Главного федерального инспектора по РТ 20 мая в Хвалынске (Саратовская область) стартовал XII спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада», который проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
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