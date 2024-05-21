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В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил на пресс-конференции представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

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Комментарии
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Игорь Васиков
После такого заявления &quot;ГЕНСЕК&quot; ООН такой-же как &quot;ПРЕЗИДЕНТ&quot; украины. Два дешевых проходимца на окладе госдепа.
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11 час.
владимир рябченко
А кто после разгрома гитлеровского рейха приютил папашу Мюллера???
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10 час.
Юрий Золотарев
А как же Зеле-Бобикова &quot;лего-интимность&quot;??
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5 час.

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