ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил на пресс-конференции представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая
Комментарии
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Игорь Васиков
После такого заявления "ГЕНСЕК" ООН такой-же как "ПРЕЗИДЕНТ" украины. Два дешевых проходимца на окладе госдепа.
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11 час.
владимир рябченко
А кто после разгрома гитлеровского рейха приютил папашу Мюллера???
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10 час.
Юрий Золотарев
А как же Зеле-Бобикова "лего-интимность"??
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5 час.
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