Явка на выборах в Воронежской области превысила 62%

Как показывают данные прямой видеотрансляции ЦИК, в Воронежской области к 12:30 третьего дня голосования явка составила 62,29%, что значительно превышает показатели столиц.
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